Giá Ginnan hôm nay

Giá Ginnan (GINNAN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 10.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GINNAN sang USD là $ 0 mỗi GINNAN.

Ginnan hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 45,514, với nguồn cung lưu hành 1.00T GINNAN. Trong vòng 24 giờ qua, GINNAN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GINNAN biến động +0.20% trong giờ qua và -28.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Ginnan (GINNAN)

Vốn hóa thị trường $ 45.51K$ 45.51K $ 45.51K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 45.51K$ 45.51K $ 45.51K Nguồn cung lưu thông 1.00T 1.00T 1.00T Tổng cung 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ginnan là $ 45.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GINNAN là 1.00T, với tổng nguồn cung là 1000000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 45.51K.