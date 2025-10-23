Thông tin giá theo USD của Gama Token (GAMA)

Giá thời gian thực của Gama Token (GAMA) là $0.764393. Trong 24 giờ qua, GAMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.764393 và cao nhất là $ 0.764393, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GAMA là $ 0.873173, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.585643.

Về hiệu suất ngắn hạn, GAMA đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gama Token (GAMA)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gama Token là $ 76.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GAMA là 100.03M, với tổng nguồn cung là 100027931.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 76.46M.