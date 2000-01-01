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Top token Hệ sinh thái XDC theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái XDC. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0007
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.209
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
3
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
+0.04%
+0.01%
$ 1.30B
$ 92.53K
4
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295689
-0.09%
0.00%
+0.18%
$ 72.57M
$ 631.55K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.998982
-0.50%
0.00%
-0.07%
$ 34.32M
$ 3.07M
6
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.187396
-0.33%
-0.02%
-1.96%
$ 18.74M
$ 583.79K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,906.76
-0.70%
-0.00%
+2.49%
$ 14.13M
$ 357.72K
8
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.706796
-0.02%
+0.00%
+0.55%
$ 5.24M
$ 2.92K
9
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 138.73
-0.19%
+0.00%
+6.81%
$ 3.34M
$ 904.34K
10
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1.001
-0.40%
-0.00%
-0.10%
$ 2.48M
$ 59.89K
11
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.706709
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 2.23M
$ 17.26
12
Wrapped XDC
Wrapped XDC
WXDC
$ 0.02688476
+0.01%
-0.01%
+2.90%
$ 1.95M
$ 455.76K
13
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0.00173593
-0.36%
-0.00%
-0.84%
$ 1.74M
$ 201.17K
14
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
+0.03%
$ 1.47M
$ 22.22
15
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00154796
-0.01%
-0.01%
-8.46%
$ 773.95K
$ 7.01K
16
Fathom Dollar
Fathom Dollar
FXD
$ 0.903769
0.00%
--
+6.45%
$ 714.27K
$ 70.37
17
Globiance Exchange
Globiance Exchange
GBEX
$ 9.65541E-10
-0.25%
+0.30%
+1.79%
$ 355.61K
--
18
Prime Numbers Labs
Prime Numbers Labs
PRFI
$ 0.00512229
-0.22%
--
+21.27%
$ 186.03K
$ 1.80K
19
XSwap Treasure
XSwap Treasure
XTT
$ 0.00015496
0.00%
--
-13.55%
$ 183.59K
$ 16.59
20
Beny Bad Boy
Beny Bad Boy
BBB
$ 0.00011308
0.00%
--
-0.55%
$ 183.05K
$ 5.15
21
XSwap Protocol
XSwap Protocol
XSP
$ 7.277E-5
-0.25%
0.00%
-3.72%
$ 174.43K
--
22
Gains
Gains
GAINS
$ 0.00253125
+0.02%
--
-2.33%
$ 147.19K
$ 21.08
23
ROXONN
ROXONN
ROXN
$ 0.00123555
0.00%
--
-0.20%
$ 22.45K
$ 2.47
24
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05135
0.00%
-0.79%
-0.66%
--
$ 133.20K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái XDC là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái XDC đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 24 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $81.68B.
Token Hệ sinh thái XDC nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái XDC được theo dõi trên MEXC, GBEX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái XDC trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 24 token Hệ sinh thái XDC, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái XDC phổ biến bao gồm USDC, LINK, USDF. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái XDC là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái XDC là khoảng $81.68B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái XDC, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.