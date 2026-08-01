Giá dTRINITY Staked dUSD hôm nay

Giá dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.016, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SDUSD sang USD là $ 1.016 mỗi SDUSD.

dTRINITY Staked dUSD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 534,551, với nguồn cung lưu hành 526.30K SDUSD. Trong vòng 24 giờ qua, SDUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 1.015 (thấp) đến $ 1.016 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.095, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.869721.

Về hiệu suất ngắn hạn, SDUSD biến động -- trong giờ qua và +0.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3.77K.

Thông tin thị trường dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

Vốn hóa thị trường $ 534.55K$ 534.55K $ 534.55K Khối lượng (24H) $ 3.77K$ 3.77K $ 3.77K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 534.55K$ 534.55K $ 534.55K Nguồn cung lưu thông 526.30K 526.30K 526.30K Tổng cung 526,303.5440821471 526,303.5440821471 526,303.5440821471

Vốn hoá thị trường hiện tại của dTRINITY Staked dUSD là $ 534.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.77K. Nguồn cung lưu hành của SDUSD là 526.30K, với tổng nguồn cung là 526303.5440821471. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 534.55K.