Thông tin giá theo USD của DLMM (DLMM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00066648 Thấp nhất 24H $ 0.00101099 Cao nhất 24H ATH $ 0.00177886 Giá thấp nhất $ 0.00007724 Biến động giá (1 giờ) -6.85% Biến động giá (1D) -0.73% Biến động giá (7 ngày) -38.45%

Giá thời gian thực của DLMM (DLMM) là $0.00076925. Trong 24 giờ qua, DLMM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00066648 và cao nhất là $ 0.00101099, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DLMM là $ 0.00177886, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007724.

Về hiệu suất ngắn hạn, DLMM đã biến động -6.85% trong 1 giờ qua, -0.73% trong 24 giờ và -38.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DLMM (DLMM)

Vốn hóa thị trường $ 603.94K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 678.56K Nguồn cung lưu thông 785.09M Tổng cung 882,093,894.5673288

Vốn hoá thị trường hiện tại của DLMM là $ 603.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DLMM là 785.09M, với tổng nguồn cung là 882093894.5673288. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 678.56K.