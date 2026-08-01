Giá Diversified USD hôm nay

Giá Diversified USD (DFIUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.001, biến động 0.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DFIUSD sang USD là $ 1.001 mỗi DFIUSD.

Diversified USD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 186,169, với nguồn cung lưu hành 185.99K DFIUSD. Trong vòng 24 giờ qua, DFIUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 1.0 (thấp) đến $ 1.002 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.048, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.974822.

Về hiệu suất ngắn hạn, DFIUSD biến động +0.01% trong giờ qua và +0.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 29.52.

Thông tin thị trường Diversified USD (DFIUSD)

Vốn hóa thị trường $ 186.17K$ 186.17K $ 186.17K Khối lượng (24H) $ 29.52$ 29.52 $ 29.52 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 186.17K$ 186.17K $ 186.17K Nguồn cung lưu thông 185.99K 185.99K 185.99K Tổng cung 185,992.67578125 185,992.67578125 185,992.67578125

Vốn hoá thị trường hiện tại của Diversified USD là $ 186.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 29.52. Nguồn cung lưu hành của DFIUSD là 185.99K, với tổng nguồn cung là 185992.67578125. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 186.17K.