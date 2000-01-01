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Top token Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 1.36B
$ 2.81K
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 78.57K
3
GHO
GHO
GHO
$ 0.997937
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 697.57M
$ 1.09M
4
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.99942
+0.02%
0.00%
+0.05%
$ 213.86M
$ 1.81M
5
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997221
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 74.93M
$ 6.54K
6
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998164
-0.01%
-0.00%
-0.06%
$ 74.87M
$ 54.09K
7
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.998776
+0.01%
0.00%
+0.08%
$ 49.95M
$ 1.81K
8
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996012
-0.01%
0.00%
-0.07%
$ 49.61M
$ 233.13K
9
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.996554
-0.21%
-0.00%
-0.20%
$ 35.87M
$ 1.76K
10
USDP
USDP
USDP
$ 1.0005
0.00%
-0.05%
+0.09%
$ 31.97M
$ 5.87K
11
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 30.24M
$ 271.30K
12
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
-0.10%
+0.00%
-0.30%
$ 27.80M
$ 17.93K
13
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 23.28M
$ 1.22M
14
NXUSD
NXUSD
NXUSD
$ 0.981906
0.00%
--
+0.04%
$ 18.62M
$ 1.02
15
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 13.39M
$ 160.91K
16
USDB
USDB
USDB
$ 0.995651
+0.05%
+0.00%
-0.26%
$ 11.94M
$ 4.05K
17
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.995062
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 11.79M
$ 3.05
18
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
+0.02%
$ 11.52M
$ 44.64
19
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.979031
-1.23%
-0.00%
-4.48%
$ 9.32M
$ 8.80K
20
Cod3x USD
Cod3x USD
CDXUSD
$ 0.994692
0.00%
0.00%
-0.73%
$ 6.12M
$ 5.46K
21
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
$ 0.997839
+0.01%
-0.00%
-0.14%
$ 5.72M
$ 90.37K
22
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.985992
+0.21%
+0.01%
+3.63%
$ 4.65M
$ 991.12
23
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.0
-0.10%
0.00%
-0.20%
$ 3.20M
$ 995.42
24
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.995413
-0.01%
0.00%
-0.23%
$ 3.11M
$ 29.24K
25
Dollar On Chain
Dollar On Chain
DOC
$ 0.995089
0.00%
-0.00%
+0.11%
$ 3.03M
$ 5.75K
26
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
-3.13%
$ 2.76M
$ 1.32K
27
Web 3 Dollar
Web 3 Dollar
USD3
$ 1.1
0.00%
--
+0.18%
$ 2.75M
$ 126.54K
28
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 0.997803
+0.19%
-0.00%
-0.04%
$ 2.13M
$ 1.60K
29
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.995881
0.00%
-0.00%
+0.72%
$ 1.80M
$ 52.80
30
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.67M
$ 6.27K
31
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.082
+0.19%
+0.00%
-0.37%
$ 1.43M
$ 98.48
32
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.984213
+0.24%
-0.02%
-1.33%
$ 1.39M
$ 491.31
33
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
$ 1.003
0.00%
--
-5.38%
$ 1.20M
$ 26.12
34
Rai Reflex Index
Rai Reflex Index
RAI
$ 2.03
-0.49%
-0.10%
+2.01%
$ 1.09M
$ 3.29K
35
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00204
+1.49%
0.00%
-1.91%
$ 813.03K
$ 1.79M
36
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.994703
-0.03%
0.00%
-0.63%
$ 645.20K
$ 2.47K
37
Pareto USP
Pareto USP
USP
$ 0.848599
0.00%
--
-15.14%
$ 643.55K
$ 3.29
38
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
39
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 0.997092
+0.39%
+0.00%
+0.52%
$ 579.12K
$ 8.00K
40
PXDC
PXDC
PXDC
$ 1.022
-0.87%
+0.02%
-1.35%
$ 536.04K
$ 2.66K
41
Sigma bnb USD
Sigma bnb USD
BNBUSD
$ 0.99979
0.00%
--
+0.02%
$ 412.46K
$ 1.14K
42
Bread
Bread
BREAD
$ 0.992928
0.00%
--
-0.68%
$ 407.02K
$ 27.99
43
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
$ 0.999006
0.00%
--
0.00%
$ 375.59K
$ 4.17K
44
Prisma mkUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$ 0.999591
+0.19%
-0.00%
-0.01%
$ 245.13K
$ 100.64
45
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
+0.02%
$ 224.75K
$ 1.68
46
Diversified USD
Diversified USD
DFIUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 186.19K
$ 274.27
47
Grai
Grai
GRAI
$ 0.600037
0.00%
--
+3.85%
$ 153.50K
$ 2.97
48
Argon
Argon
ARGN
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 140.51K
$ 3.20K
49
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.002
0.00%
+0.01%
+0.33%
$ 138.34K
$ 55.64
50
JUST Stablecoin
JUST Stablecoin
USDJ
$ 0.03744547
+0.61%
-0.27%
-2.51%
$ 93.79K
$ 240.06

Câu hỏi thường gặp

Token Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 61 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $4.09B.
Token Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá được theo dõi trên MEXC, PHT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.37% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 61 token Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá phổ biến bao gồm USDD, USDF, GHO. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá là khoảng $4.09B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Stablecoin đảm bảo bằng tiền mã hoá, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.