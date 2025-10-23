Giá DegeCoin ($DEGE)
-1.49%
-5.89%
-28.34%
-28.34%
Giá thời gian thực của DegeCoin ($DEGE) là --. Trong 24 giờ qua, $DEGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $DEGE là $ 0.064437, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, $DEGE đã biến động -1.49% trong 1 giờ qua, -5.89% trong 24 giờ và -28.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.
Vốn hoá thị trường hiện tại của DegeCoin là $ 299.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $DEGE là 999.43M, với tổng nguồn cung là 999433206.016797. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 299.79K.
Trong hôm nay, biến động giá của DegeCoin/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của DegeCoin/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của DegeCoin/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của DegeCoin/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|-5.89%
|30 ngày
|$ 0
|-26.54%
|60 ngày
|$ 0
|-54.57%
|90 ngày
|$ 0
|--
With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.
DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
