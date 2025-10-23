Thông tin giá theo USD của DegeCoin ($DEGE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.49% Biến động giá (1D) -5.89% Biến động giá (7 ngày) -28.34% Biến động giá (7 ngày) -28.34%

Giá thời gian thực của DegeCoin ($DEGE) là --. Trong 24 giờ qua, $DEGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $DEGE là $ 0.064437, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $DEGE đã biến động -1.49% trong 1 giờ qua, -5.89% trong 24 giờ và -28.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DegeCoin ($DEGE)

Vốn hóa thị trường $ 299.79K$ 299.79K $ 299.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 299.79K$ 299.79K $ 299.79K Nguồn cung lưu thông 999.43M 999.43M 999.43M Tổng cung 999,433,206.016797 999,433,206.016797 999,433,206.016797

Vốn hoá thị trường hiện tại của DegeCoin là $ 299.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $DEGE là 999.43M, với tổng nguồn cung là 999433206.016797. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 299.79K.