Thông tin giá theo USD của CRAWJU (CRAWJU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00116504 $ 0.00116504 $ 0.00116504 Thấp nhất 24H $ 0.00151966 $ 0.00151966 $ 0.00151966 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00116504$ 0.00116504 $ 0.00116504 Cao nhất 24H $ 0.00151966$ 0.00151966 $ 0.00151966 ATH $ 0.00438897$ 0.00438897 $ 0.00438897 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -3.36% Biến động giá (1D) -18.21% Biến động giá (7 ngày) -10.15% Biến động giá (7 ngày) -10.15%

Giá thời gian thực của CRAWJU (CRAWJU) là $0.00118807. Trong 24 giờ qua, CRAWJU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00116504 và cao nhất là $ 0.00151966, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRAWJU là $ 0.00438897, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRAWJU đã biến động -3.36% trong 1 giờ qua, -18.21% trong 24 giờ và -10.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CRAWJU (CRAWJU)

Vốn hóa thị trường $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Nguồn cung lưu thông 994.11M 994.11M 994.11M Tổng cung 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CRAWJU là $ 1.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRAWJU là 994.11M, với tổng nguồn cung là 994109792.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.18M.