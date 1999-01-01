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Top token Hệ sinh thái Cardano theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Cardano. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00063
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.196
+0.26%
-1.36%
+1.61%
$ 7.13B
$ 14.88M
3
FET
FET
FET
$ 0.1354
+0.30%
-1.46%
-7.01%
$ 305.85M
$ 1.41M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03956
+0.74%
+1.75%
-3.35%
$ 46.38M
$ 21.77M
5
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003509
0.00%
+2.11%
+5.78%
$ 26.39M
$ 176.93M
6
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02995
+0.03%
+0.30%
+8.08%
$ 25.56M
$ 1.87M
7
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.238069
+0.15%
--
+10.49%
$ 23.27M
$ 859.24
8
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.059197
+0.10%
-0.02%
-5.09%
$ 14.10M
$ 3.37K
9
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.979031
-1.23%
-0.00%
-4.48%
$ 9.32M
$ 8.80K
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02207787
+0.03%
+0.00%
-5.32%
$ 8.30M
$ 13.03K
11
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.416478
+0.14%
+0.03%
-2.81%
$ 7.50M
$ 24.49K
12
Anzens USDA
Anzens USDA
USDA
$ 1.004
-0.59%
0.00%
-0.99%
$ 6.83M
$ 28.79K
13
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6.426E-9
+0.25%
-2.30%
-7.87%
$ 6.43M
--
14
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.00317
-0.03%
+0.34%
-1.07%
$ 5.58M
$ 4.99M
15
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00160175
+0.36%
-0.01%
-2.50%
$ 4.80M
$ 1.53K
16
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008195
-0.98%
-0.73%
-3.79%
$ 4.09M
$ 6.14M
17
Djed
Djed
DJED
$ 0.982853
-0.65%
-0.00%
-2.30%
$ 3.96M
$ 13.19K
18
Surf Lending
Surf Lending
SURF
$ 0.182197
0.00%
+0.04%
+4.91%
$ 3.64M
$ 30.38K
19
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.178499
+0.35%
--
-0.88%
$ 3.63M
$ 69.23
20
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000132
0.00%
-0.78%
-1.55%
$ 3.16M
$ 7.85M
21
Nuvola Digital
Nuvola Digital
NVL
$ 0.171536
+0.29%
+0.01%
-3.45%
$ 2.91M
$ 231.34
22
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00188803
0.00%
--
+3.55%
$ 1.95M
$ 18.94
23
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
+0.03%
$ 1.93M
$ 34.09K
24
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.093401
+0.49%
-0.03%
-7.28%
$ 1.78M
$ 3.20K
25
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.093737
+0.11%
-0.04%
+16.45%
$ 1.44M
$ 22.15K
26
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001549
0.00%
-4.15%
+8.40%
$ 1.43M
$ 372.03K
27
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00011451
+0.25%
-0.00%
-3.02%
$ 1.32M
$ 11.94
28
NuNet
NuNet
NTX
$ 0.00208
-0.24%
+1.31%
+7.99%
$ 1.05M
$ 18.95M
29
CockCardano
CockCardano
COCK
$ 0.00099339
+0.10%
-0.10%
+5.16%
$ 993.40K
$ 2.63K
30
Surge
Surge
SURGE
$ 0.02835099
+0.14%
+0.00%
-7.80%
$ 708.89K
$ 1.80K
31
TITAN
TITAN
TITAN
$ 0.01809001
0.00%
--
+0.65%
$ 477.58K
$ 68.89
32
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00152379
0.00%
--
-6.44%
$ 454.22K
$ 76.19
33
BabySNEK
BabySNEK
BBSNEK
$ 5.73E-6
+0.35%
-1.30%
+20.13%
$ 439.48K
--
34
WingRiders
WingRiders
WRT
$ 0.00413043
-1.32%
-0.01%
+0.31%
$ 395.77K
$ 93.52
35
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01592581
+0.10%
+0.10%
+0.71%
$ 326.32K
$ 3.34K
36
Factor
Factor
FACT
$ 0.2795
-1.61%
-10.41%
-46.01%
$ 325.98K
$ 4.26K
37
Nikepig
Nikepig
NIKEPIG
$ 0.00035742
0.00%
--
+7.54%
$ 321.58K
$ 64.84
38
Revuto
Revuto
REVU
$ 0.00160492
-0.09%
-0.05%
+6.14%
$ 292.63K
$ 16.62K
39
AGENT
AGENT
AGENT
$ 0.00013322
0.00%
--
+0.19%
$ 133.22K
$ 300.57
40
FREN
FREN
FREN
$ 3.12588E-7
+0.32%
-0.80%
+10.57%
$ 131.36K
--
41
Charles the Chad
Charles the Chad
CHAD
$ 0.00010624
0.00%
--
+5.26%
$ 106.24K
$ 10.96
42
NMKR
NMKR
$NMKR
$ 5.566E-5
-0.84%
-2.30%
-0.09%
$ 105.04K
--
43
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00232477
0.00%
--
+25.39%
$ 82.93K
$ 65.80
44
VIPER
VIPER
VIPER
$ 1.03E-6
0.00%
-1.20%
+15.58%
$ 78.69K
--
45
LOBSTER
LOBSTER
$LOBSTER
$ 7.1205E-11
0.00%
+3.30%
+4.11%
$ 71.21K
--
46
CRAWJU
CRAWJU
CRAWJU
$ 5.501E-5
0.00%
-20.60%
-0.02%
$ 54.68K
--
47
Danzo
Danzo
DANZO
$ 6.97899E-7
0.00%
-0.90%
-1.95%
$ 48.16K
--
48
Mithrandir Token
Mithrandir Token
MITHR
$ 0.00122561
0.00%
--
-0.16%
$ 34.04K
$ 2.48
49
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.00076863
0.00%
--
+2.23%
$ 24.20K
$ 1.64
50
Cogito Finance
Cogito Finance
CGV
$ 0.00023413
0.00%
--
+2.09%
$ 21.30K
$ 10.50

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Cardano là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Cardano đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 60 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $82.50B.
Token Hệ sinh thái Cardano nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Cardano được theo dõi trên MEXC, $LOBSTER đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 3.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Cardano trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 60 token Hệ sinh thái Cardano, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Cardano phổ biến bao gồm USDC, ADA, FET. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Cardano là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Cardano là khoảng $82.50B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Cardano, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.