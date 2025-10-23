Thông tin giá theo USD của CoinbarPay (CBPAY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -0.67% Biến động giá (7 ngày) -3.37% Biến động giá (7 ngày) -3.37%

Giá thời gian thực của CoinbarPay (CBPAY) là --. Trong 24 giờ qua, CBPAY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CBPAY là $ 0.00137281, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CBPAY đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -0.67% trong 24 giờ và -3.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CoinbarPay (CBPAY)

Vốn hóa thị trường $ 484.65K$ 484.65K $ 484.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M Nguồn cung lưu thông 3.68B 3.68B 3.68B Tổng cung 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CoinbarPay là $ 484.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CBPAY là 3.68B, với tổng nguồn cung là 40000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.27M.