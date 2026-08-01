Giá coinage hôm nay

Giá coinage (COINAGE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COINAGE sang USD là $ 0 mỗi COINAGE.

coinage hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 112,558, với nguồn cung lưu hành 1.00B COINAGE. Trong vòng 24 giờ qua, COINAGE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01197817, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COINAGE biến động +0.08% trong giờ qua và +2.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 288.94.

Thông tin thị trường coinage (COINAGE)

Vốn hóa thị trường $ 112.56K$ 112.56K $ 112.56K Khối lượng (24H) $ 288.94$ 288.94 $ 288.94 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 112.56K$ 112.56K $ 112.56K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của coinage là $ 112.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 288.94. Nguồn cung lưu hành của COINAGE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 112.56K.