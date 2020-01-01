Trong số các token Nhà tạo lập Zora được theo dõi trên MEXC, RATTHEW đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.10% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.