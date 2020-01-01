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Top token Pools Launchpad theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Pools Launchpad. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002887
+0.07%
+1.54%
-1.83%
$ 1.20B
$ 66.68B
2
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01464
-1.14%
+4.62%
+11.86%
$ 14.71M
$ 5.20M
3
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.00029635
-1.57%
-0.06%
-34.80%
$ 292.25K
$ 27.50K
4
Unicorn Pegasus
Unicorn Pegasus
UNIPEG
$ 0.00024705
-5.40%
+0.38%
-4.42%
$ 247.06K
$ 168.31K
5
divinely protected
divinely protected
222
$ 0.00019747
-0.21%
-0.07%
-11.77%
$ 197.47K
$ 397.26K
6
Possum
Possum
POSM
$ 0.00011096
-8.82%
-0.32%
-58.58%
$ 110.97K
$ 84.51K
7
froglet
froglet
FROGLET
$ 0.00010041
-1.10%
+0.00%
-0.46%
$ 100.41K
$ 4.15K
8
Unifrog
Unifrog
UNIFROG
$ 8.842E-5
+1.22%
-37.70%
-36.62%
$ 88.43K
--
9
ABE
ABE
ABE
$ 7.628E-5
-3.26%
+13.80%
-49.02%
$ 76.29K
--
10
skrimp
skrimp
SKRMP
$ 7.418E-5
+0.31%
-1.50%
-15.77%
$ 74.19K
--
11
THE LEAK
THE LEAK
LEAK
$ 6.837E-5
+5.98%
-21.10%
-48.48%
$ 68.37K
--
12
RHPS
RHPS
RHPS
$ 6.348E-5
+0.36%
-0.90%
-10.36%
$ 63.49K
--
13
PIGI COIN
PIGI COIN
PIGI
$ 3.919E-5
+0.49%
-9.10%
-62.49%
$ 39.20K
--
14
CAPTAIN ROBINHOOD
CAPTAIN ROBINHOOD
VLAD
$ 3.869E-5
-1.60%
-14.10%
-29.48%
$ 39.10K
--
15
inu
inu
INU
$ 3.67E-5
+0.41%
-35.60%
-33.89%
$ 36.92K
--
16
Trash
Trash
TRASH
$ 2.761E-5
+0.51%
+30.40%
-20.68%
$ 27.61K
--
17
LONGBOW
LONGBOW
BOW
$ 2.514E-5
-4.16%
-23.00%
-51.17%
$ 25.14K
--
18
Stonkfrog
Stonkfrog
STNK
$ 2.439E-5
+0.49%
-0.20%
-0.85%
$ 24.39K
--
19
Toucan
Toucan
TCAN
$ 2.396E-5
+1.23%
-44.20%
-61.44%
$ 23.96K
--
20
Trade Pools
Trade Pools
POOLS
$ 2.223E-5
-12.58%
-58.80%
-53.52%
$ 22.23K
--
21
Venture Capitalist
Venture Capitalist
VC
$ 2.13E-5
-5.92%
-44.70%
-30.00%
$ 21.48K
--
22
the horn stays on
the horn stays on
HORN
$ 1.141E-5
+2.89%
-6.30%
-12.57%
$ 11.41K
--
23
HODLBUIDL
HODLBUIDL
HODLBD
$ 1.044E-5
+6.21%
-43.00%
-50.54%
$ 10.44K
--
24
Keel
Keel
KEEL
$ 1.045E-5
-4.39%
-41.10%
-37.87%
$ 9.93K
--
25
frong
frong
FRONG
$ 0.005479
-4.19%
+7.78%
-14.31%
--
$ 30.44M

Câu hỏi thường gặp

Token Pools Launchpad là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Pools Launchpad đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 25 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.21B.
Token Pools Launchpad nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Pools Launchpad được theo dõi trên MEXC, TRASH đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 30.40% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Pools Launchpad trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 25 token Pools Launchpad, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Pools Launchpad phổ biến bao gồm PEPE, GOAT, CHWDR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Pools Launchpad là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Pools Launchpad là khoảng $1.21B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Pools Launchpad, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.