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Giá RHPS theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của RHPS là 63,308 USD. Theo dõi cập nhật giá RHPS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá RHPS theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của RHPS là 63,308 USD. Theo dõi cập nhật giá RHPS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về RHPS

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Giá RHPS (RHPS)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 RHPS sang USD

$0.00006329
$0.00006329$0.00006329
-0.10%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá RHPS (RHPS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 13:50:19 (UTC+8)

Giá RHPS hôm nay

Giá RHPS (RHPS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RHPS sang USD là $ 0 mỗi RHPS.

RHPS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 63,308, với nguồn cung lưu hành 1.00B RHPS. Trong vòng 24 giờ qua, RHPS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RHPS biến động -0.19% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường RHPS (RHPS)

$ 63.31K
$ 63.31K$ 63.31K

--
----

$ 63.31K
$ 63.31K$ 63.31K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của RHPS là $ 63.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RHPS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 63.31K.

Lịch sử giá RHPS theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-0.02%

--

--

Lịch sử giá theo USD của RHPS (RHPS)

Trong hôm nay, biến động giá của RHPS/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của RHPS/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của RHPS/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của RHPS/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0-0.02%
30 ngày$ 0--
60 ngày$ 0--
90 ngày$ 0--

Dự đoán giá RHPS

Dự đoán giá RHPS (RHPS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RHPS vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá RHPS (RHPS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của RHPS có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá RHPS sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RHPS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá RHPS.

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Nguồn tham khảo RHPS (RHPS)

Website chính thức

Danh mục :

Pools LaunchpadRobinhood Ecosystem

Giới thiệu RHPS

Giá thị trường hiện tại của RHPS là bao nhiêu?

RHPS được định giá ở mức ₫, biến động -0.02% trong 24 giờ qua. Điều này phản ánh tình trạng cung cầu gần đây nhất trên các thị trường tiền mã hóa toàn cầu.

Số lượng người nắm giữ độc lập của RHPS là bao nhiêu?

Có -- người nắm giữ trên chuỗi, cho thấy sự phân bổ và mức độ phổ biến trong cộng đồng của RHPS. Số lượng người nắm giữ tăng lên thường được coi là dấu hiệu cho thấy sự tham gia mạng lưới ngày càng mạnh mẽ hoặc sự quan tâm dài hạn gia tăng.

Mức độ hoạt động của RHPS trên blockchain gốc là bao nhiêu?

Là một token trên --, mức độ hoạt động bị ảnh hưởng bởi các tương tác ví, phí mạng, hành vi staking và việc sử dụng hợp đồng thông minh. Mức độ hoạt động cao có thể tương quan với khối lượng giao dịch lớn hơn hoặc những phát triển mới trong hệ sinh thái.

Tổng nguồn cung lưu hành của RHPS là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành hiện ở mức 1000000000.0, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ khan hiếm và định giá của token. Những thay đổi về nguồn cung có thể xảy ra do phát hành, đốt token hoặc lịch trình giải phóng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ của RHPS là bao nhiêu?

RHPS đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫-- trong ngày qua, cho thấy mức độ sôi động trong giao dịch của tài sản này cũng như độ sâu thanh khoản của nó.

Hiệu suất của RHPS so với các đối thủ cùng ngành Robinhood Ecosystem,Pools Launchpad thế nào?

Khi so sánh với các tài sản khác trong phân khúc Robinhood Ecosystem,Pools Launchpad, động lực của RHPS bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, mức độ áp dụng của nhà đầu tư và các chỉ số trên chuỗi liên quan đến --.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về RHPS

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 13:50:19 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành RHPS (RHPS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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