Giá Unifrog hôm nay

Giá Unifrog (UNIFROG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 21.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UNIFROG sang USD là $ 0 mỗi UNIFROG.

Unifrog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 108,268, với nguồn cung lưu hành 1.00B UNIFROG. Trong vòng 24 giờ qua, UNIFROG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UNIFROG biến động -3.18% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 77.57K.

Thông tin thị trường Unifrog (UNIFROG)

Vốn hóa thị trường $ 108.27K$ 108.27K $ 108.27K Khối lượng (24H) $ 77.57K$ 77.57K $ 77.57K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 108.27K$ 108.27K $ 108.27K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unifrog là $ 108.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 77.57K. Nguồn cung lưu hành của UNIFROG là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 108.27K.