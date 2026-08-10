Giá the horn stays on hôm nay

Giá the horn stays on (HORN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HORN sang USD là $ 0 mỗi HORN.

the horn stays on hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,087.42, với nguồn cung lưu hành 1.00B HORN. Trong vòng 24 giờ qua, HORN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HORN biến động -2.54% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường the horn stays on (HORN)

Vốn hóa thị trường $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của the horn stays on là $ 11.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HORN là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.09K.