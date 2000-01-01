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Top token Hệ sinh thái Farcaster theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Farcaster. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,05328
+0,08%
-1,09%
-5,43%
$ 1,24B
$ 1,04M
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0006754
+3,31%
+6,20%
+10,94%
$ 66,10M
$ 116,99M
3
Degen
Degen
DEGEN
$ 0,0012816
+0,33%
+1,62%
+2,89%
$ 29,72M
$ 43,90M
4
Nomina
Nomina
NOM
$ 0,001693
0,00%
-1,38%
+15,70%
$ 4,98M
$ 33,67M
5
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0,000945
0,00%
-6,44%
-21,32%
$ 4,57M
$ 3,32M
6
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0,00006097
0,00%
+1,55%
+5,52%
$ 4,12M
$ 965,62M
7
Base God
Base God
TYBG
$ 4,14E-6
+0,24%
-0,30%
-10,78%
$ 509,55K
--
8
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5,64E-6
0,00%
-0,40%
+2,55%
$ 272,00K
--
9
higher
higher
HIGHER
$ 0,00026815
+0,41%
-0,01%
-10,16%
$ 268,16K
$ 81,44
10
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1,707E-5
+0,18%
+0,90%
+1,13%
$ 148,27K
--
11
Streme
Streme
STREME
$ 9,21146E-7
-2,28%
+0,20%
+2,54%
$ 92,12K
--
12
likes
likes
LIKES
$ 1,36E-6
+0,74%
-1,10%
+0,74%
$ 88,16K
--
13
Indexy
Indexy
I
$ 7,31191E-7
-0,03%
-0,10%
+3,88%
$ 73,15K
--
14
Thank You So Much
Thank You So Much
TYSM
$ 7,39388E-7
+0,23%
-0,90%
+3,28%
$ 72,84K
--
15
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7,70592E-7
+0,03%
+4,20%
+4,89%
$ 67,04K
--
16
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 6,27524E-7
0,00%
+0,40%
+0,41%
$ 62,75K
--
17
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4,51401E-7
0,00%
-0,10%
+2,78%
$ 45,14K
--
18
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3,68738E-7
-0,51%
+1,90%
+4,10%
$ 36,36K
--
19
Tickle
Tickle
TICKLE
$ 7,1E-6
0,00%
+5,10%
+0,14%
$ 29,83K
--
20
Enjoy
Enjoy
ENJOY
$ 2,49245E-7
0,00%
+1,70%
+0,15%
$ 27,69K
--
21
Astro Fuel
Astro Fuel
ASTRO
$ 4,89799E-7
+0,18%
-2,10%
+2,33%
$ 20,57K
--
22
Points
Points
POINTS
$ 8,187E-5
0,00%
+7,90%
-0,05%
$ 20,39K
--
23
Drone
Drone
DRONE
$ 1,542E-5
0,00%
-4,20%
+0,06%
$ 13,65K
--
24
Le Bleu Elefant
Le Bleu Elefant
BLEU
$ 1,335E-5
+0,30%
-2,50%
-18,50%
$ 13,35K
--
25
Farcaster Flower
Farcaster Flower
FLOWER
$ 1,122E-5
0,00%
+0,60%
+0,90%
$ 11,22K
--
26
MIU
MIU
MIU
$ 0,00000000193
-0,52%
-1,03%
-2,04%
--
$ 3,48T

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Farcaster là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Farcaster đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 26 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.35B.
Token Hệ sinh thái Farcaster nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Farcaster được theo dõi trên MEXC, POINTS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 7.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Farcaster trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 26 token Hệ sinh thái Farcaster, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Farcaster phổ biến bao gồm SKY, DOG, DEGEN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Farcaster là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Farcaster là khoảng $1.35B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Farcaster, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.