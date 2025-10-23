Thông tin giá theo USD của Thank You So Much (TYSM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.23% Biến động giá (1D) +1.58% Biến động giá (7 ngày) +13.41% Biến động giá (7 ngày) +13.41%

Giá thời gian thực của Thank You So Much (TYSM) là --. Trong 24 giờ qua, TYSM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TYSM là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TYSM đã biến động +2.23% trong 1 giờ qua, +1.58% trong 24 giờ và +13.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Thank You So Much (TYSM)

Vốn hóa thị trường $ 51.79K$ 51.79K $ 51.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 62.73K$ 62.73K $ 62.73K Nguồn cung lưu thông 82.57B 82.57B 82.57B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Thank You So Much là $ 51.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TYSM là 82.57B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 62.73K.