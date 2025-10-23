Thông tin giá theo USD của BRACKY (BRACKY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0002095 Cao nhất 24H $ 0.00022233 ATH $ 0.00023524 Giá thấp nhất $ 0.00007075 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) +0.86% Biến động giá (7 ngày) +26.37%

Giá thời gian thực của BRACKY (BRACKY) là $0.00021695. Trong 24 giờ qua, BRACKY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0002095 và cao nhất là $ 0.00022233, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BRACKY là $ 0.00023524, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007075.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRACKY đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, +0.86% trong 24 giờ và +26.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BRACKY (BRACKY)

Vốn hóa thị trường $ 21.70M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.70M Nguồn cung lưu thông 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BRACKY là $ 21.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BRACKY là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.70M.