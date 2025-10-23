Thông tin giá theo USD của Faircaster (FAIR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.14% Biến động giá (1D) -6.46% Biến động giá (7 ngày) +13.57% Biến động giá (7 ngày) +13.57%

Giá thời gian thực của Faircaster (FAIR) là --. Trong 24 giờ qua, FAIR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FAIR là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FAIR đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, -6.46% trong 24 giờ và +13.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Faircaster (FAIR)

Vốn hóa thị trường $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Nguồn cung lưu thông 43.72B 43.72B 43.72B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Faircaster là $ 2.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FAIR là 43.72B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.96M.