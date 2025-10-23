Thông tin giá theo USD của likes (LIKES)

Giá thời gian thực của likes (LIKES) là $0.0000063. Trong 24 giờ qua, LIKES được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000063 và cao nhất là $ 0.00000716, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LIKES là $ 0.00004274, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000583.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIKES đã biến động -5.81% trong 1 giờ qua, -6.04% trong 24 giờ và -35.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường likes (LIKES)

Vốn hoá thị trường hiện tại của likes là $ 428.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LIKES là 68.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 630.06K.