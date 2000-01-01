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Top token Truyền thông theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Truyền thông. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.335
+0.38%
-1.48%
-3.34%
$ 3.56B
$ 518.48K
2
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1818
+0.28%
-2.05%
-6.44%
$ 602.97M
$ 1.12M
3
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0017164
+1.12%
+1.47%
+11.84%
$ 63.98M
$ 68.19M
4
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1905
+0.05%
+0.37%
+5.42%
$ 35.51M
$ 310.58K
5
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005545
+0.68%
-0.49%
-7.25%
$ 28.97M
$ 17.55M
6
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002477
-0.48%
-1.20%
+13.29%
$ 7.51M
$ 40.78M
7
Depinsim
Depinsim
ESIM
$ 0.03555722
-0.01%
-0.02%
-8.39%
$ 4.77M
$ 494.15K
8
New Kind of Network
New Kind of Network
NKN
$ 0.005297
-0.13%
-3.20%
-2.47%
$ 4.22M
$ 10.70M
9
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01256676
+0.21%
+0.04%
+8.15%
$ 1.94M
$ 342.73
10
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01985542
-0.01%
-0.00%
+0.68%
$ 1.39M
$ 88.72K
11
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.01110058
-0.14%
+0.01%
+1.03%
$ 1.27M
$ 131.95K
12
Kin
Kin
KIN
$ 4.08984E-7
+0.22%
+6.20%
+1.41%
$ 1.08M
--
13
Solchat
Solchat
CHAT
$ 0.02884652
+0.43%
-0.01%
+13.69%
$ 259.38K
$ 15.72K
14
Vu
Vu
VU
$ 0.00011993
0.00%
--
+0.07%
$ 53.97K
$ 39.89
15
Sylo
Sylo
SYLO
$ 5.29E-6
-1.49%
-42.50%
+4.75%
$ 53.77K
--
16
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.924E-5
0.00%
+4.10%
+5.14%
$ 14.17K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Truyền thông là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Truyền thông đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 16 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $4.32B.
Token Truyền thông nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Truyền thông được theo dõi trên MEXC, KIN đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.20% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Truyền thông trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 16 token Truyền thông, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Truyền thông phổ biến bao gồm GRAM, JUP, XPIN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Truyền thông là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Truyền thông là khoảng $4.32B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Truyền thông, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.