Giá Sylo (SYLO)
Giá Sylo (SYLO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SYLO sang USD là $ 0 mỗi SYLO.
Sylo hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 49,794, với nguồn cung lưu hành 6.42B SYLO. Trong vòng 24 giờ qua, SYLO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01482212, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, SYLO biến động +0.00% trong giờ qua và -4.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Sylo là $ 49.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SYLO là 6.42B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.79K.
+0.00%
-3.23%
-4.96%
-4.96%
Trong hôm nay, biến động giá của Sylo/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Sylo/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Sylo/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Sylo/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|-3.23%
|30 ngày
|$ 0
|+3.74%
|60 ngày
|$ 0
|+45.44%
|90 ngày
|$ 0
|--
Vào năm 2040, giá của Sylo có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá hôm nay của Sylo (SYLO) là bao nhiêu?
Giá thực tế là ₫, phản ánh biến động giá trong 24 giờ qua là -3.23%. Con số này được tính toán lại vài giây một lần để phản ánh giao dịch theo thời gian thực trên các thị trường toàn cầu.
Có bao nhiêu token của SYLO đang lưu hành?
Số lượng token đang lưu hành của SYLO là 6419652099.391, thể hiện số lượng hiện đang được công chúng nắm giữ. Số lượng token lưu hành ảnh hưởng đến việc xác định giá và vốn hóa thị trường, đặc biệt đối với các tài sản mới nổi.
Có bao nhiêu người nắm giữ hiện đang sở hữu Sylo?
Ước tính có khoảng -- người nắm giữ độc lập của SYLO trên các mạng lưới được hỗ trợ. Số lượng người nắm giữ ngày càng tăng thường cho thấy sự gia tăng mức độ áp dụng và sự quan tâm dài hạn đối với tài sản này.
Vốn hóa thị trường của Sylo hôm nay là bao nhiêu?
Vốn hóa thị trường đạt ₫1311509405.564580000, đưa Sylo xếp hạng #7810 trên toàn thế giới. Vốn hóa thị trường giúp nhà đầu tư hiểu rõ về quy mô tương đối và mức độ trưởng thành của tài sản so với các tài sản khác.
Giao dịch của SYLO hôm nay diễn ra sôi động như thế nào?
Trong 24 giờ qua, token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường đi kèm với thanh khoản mạnh hơn và sự tham gia đông đảo của nhà giao dịch.
Điều gì đang thúc đẩy biến động gần đây của Sylo?
Biến động giá gần đây ở mức -3.23% trong 24 giờ qua chịu ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, hành vi của nhà đầu tư, hiệu suất chung của cả phân khúc trong Communication,Infrastructure,Ethereum Ecosystem, cũng như các cập nhật từ hệ sinh thái --. Những tin tức nóng hổi hoặc sự gia tăng hứng thú giao dịch cũng có thể góp phần vào điều này.
|Thời gian (UTC+8)
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