Giá Vu hôm nay

Giá Vu (VU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VU sang USD là $ 0 mỗi VU.

Vu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 53,969, với nguồn cung lưu hành 450.00M VU. Trong vòng 24 giờ qua, VU được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00217398, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VU biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 39.89.

Thông tin thị trường Vu (VU)

Vốn hóa thị trường $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Khối lượng (24H) $ 39.89$ 39.89 $ 39.89 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 119.93K$ 119.93K $ 119.93K Nguồn cung lưu thông 450.00M 450.00M 450.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vu là $ 53.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 39.89. Nguồn cung lưu hành của VU là 450.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 119.93K.