Thông tin giá theo USD của Ariva (ARV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -7.47% Biến động giá (7 ngày) +1.60% Biến động giá (7 ngày) +1.60%

Giá thời gian thực của Ariva (ARV) là --. Trong 24 giờ qua, ARV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ARV là $ 0.00141842, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARV đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -7.47% trong 24 giờ và +1.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ariva (ARV)

Vốn hóa thị trường $ 329.19K$ 329.19K $ 329.19K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 424.86K$ 424.86K $ 424.86K Nguồn cung lưu thông 72.55B 72.55B 72.55B Tổng cung 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ariva là $ 329.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ARV là 72.55B, với tổng nguồn cung là 93639999939.04. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 424.86K.