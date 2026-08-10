Giá Arena Two hôm nay

Giá Arena Two (ATWO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ATWO sang USD là $ 0 mỗi ATWO.

Arena Two hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 51,038, với nguồn cung lưu hành 140.90M ATWO. Trong vòng 24 giờ qua, ATWO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04753952, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ATWO biến động -0.00% trong giờ qua và -23.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.48K.

Thông tin thị trường Arena Two (ATWO)

Vốn hóa thị trường $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K Khối lượng (24H) $ 2.48K$ 2.48K $ 2.48K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 362.24K$ 362.24K $ 362.24K Nguồn cung lưu thông 140.90M 140.90M 140.90M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arena Two là $ 51.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.48K. Nguồn cung lưu hành của ATWO là 140.90M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 362.24K.