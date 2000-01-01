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Top token Thể thao theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Thể thao. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01318
-0.30%
-1.58%
+2.91%
$ 136.31M
$ 4.62M
2
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01295483
-0.01%
-0.00%
-2.70%
$ 51.82M
$ 588.59
3
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02972
+0.78%
+1.50%
+12.04%
$ 49.66M
$ 2.26M
4
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3374
-0.09%
-2.66%
-1.11%
$ 35.13M
$ 169.31K
5
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.089
-0.82%
+0.01%
+2.06%
$ 19.86M
$ 5.48K
6
OG
OG
OG
$ 2.682
-0.11%
-0.99%
+7.12%
$ 12.68M
$ 38.18K
7
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4972
+0.55%
-6.50%
-6.40%
$ 12.59M
$ 35.53K
8
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.177009
-0.03%
+0.01%
+9.58%
$ 9.77M
$ 24.96K
9
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5245
+0.08%
-0.06%
+4.09%
$ 8.45M
$ 121.89K
10
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.978669
+0.41%
+0.01%
+6.65%
$ 8.01M
$ 2.86M
11
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4907
-0.29%
-0.59%
+2.81%
$ 7.88M
$ 117.15K
12
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003828
+0.80%
+8.80%
+12.65%
$ 7.76M
$ 25.99M
13
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8833
-0.08%
-0.34%
+3.14%
$ 7.64M
$ 59.03K
14
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3354
-0.83%
+0.93%
+6.31%
$ 7.16M
$ 195.91K
15
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2706
+0.26%
-0.11%
+1.77%
$ 6.84M
$ 216.30K
16
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4628
+0.24%
-1.00%
+2.67%
$ 6.04M
$ 118.33K
17
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3694
+0.19%
-1.39%
+1.68%
$ 5.00M
$ 143.09K
18
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3184
+0.19%
-0.62%
+2.91%
$ 4.97M
$ 179.54K
19
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3697
+0.32%
0.00%
+5.80%
$ 4.88M
$ 147.82K
20
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035169
-0.03%
-0.04%
-10.96%
$ 4.71M
$ 16.67K
21
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02246
-0.31%
-0.40%
+5.29%
$ 4.00M
$ 3.01M
22
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2744
-0.18%
-0.04%
+3.04%
$ 3.74M
$ 197.32K
23
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1668
-0.12%
-0.30%
-0.60%
$ 3.73M
$ 326.19K
24
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01752
-0.17%
-9.84%
+4.17%
$ 2.83M
$ 3.18M
25
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2133
-0.19%
-0.61%
+1.23%
$ 2.64M
$ 264.55K
26
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.218305
+0.29%
+0.01%
+0.42%
$ 1.84M
$ 347.06K
27
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.009904
+0.10%
-0.30%
-4.20%
$ 1.60M
$ 8.29M
28
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.08165
-0.06%
+0.23%
-3.31%
$ 1.53M
$ 699.44K
29
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.108923
+0.27%
-0.04%
+2.71%
$ 1.44M
$ 45.79K
30
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00283122
0.00%
--
-0.17%
$ 1.29M
$ 11.11
31
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2175
+0.05%
-0.50%
-14.82%
$ 1.26M
$ 250.66K
32
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.765E-5
0.00%
+2.20%
-1.45%
$ 1.18M
--
33
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.184041
+0.89%
-0.02%
-9.51%
$ 1.14M
$ 65.01K
34
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08352
-0.34%
-0.47%
+1.42%
$ 1.08M
$ 713.03K
35
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.061445
0.00%
-0.01%
-2.93%
$ 813.14K
$ 33.37K
36
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.099609
-0.20%
-0.01%
-0.69%
$ 799.86K
$ 18.23K
37
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00015505
+4.26%
-0.06%
-6.88%
$ 713.22K
$ 26.41K
38
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.147404
0.00%
-0.00%
-7.55%
$ 697.22K
$ 125.26K
39
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.01158629
0.00%
+0.10%
-24.36%
$ 579.31K
$ 152.15
40
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.239618
-0.32%
-0.06%
-7.46%
$ 566.91K
$ 397.13K
41
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.129711
-0.55%
-0.06%
-7.79%
$ 470.85K
$ 139.90K
42
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00134048
-0.02%
-0.01%
-3.27%
$ 417.91K
$ 192.92
43
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.053267
+0.01%
-0.00%
+1.32%
$ 412.81K
$ 10.91K
44
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05322
-0.35%
-0.15%
-0.02%
$ 411.35K
$ 1.03M
45
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06298
-0.36%
-0.66%
+1.04%
$ 406.72K
$ 854.11K
46
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.154962
+0.55%
+0.00%
-14.11%
$ 387.38K
$ 55.08K
47
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.02079
-0.48%
-0.91%
+7.56%
$ 374.14K
$ 2.55M
48
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053874
-0.02%
-0.00%
+1.26%
$ 369.01K
$ 6.43K
49
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
+0.05%
$ 334.92K
$ 1.48
50
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.109
-0.18%
+0.27%
+0.46%
$ 312.99K
$ 499.22K

Câu hỏi thường gặp

Token Thể thao là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Thể thao đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 85 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $447.59M.
Token Thể thao nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Thể thao được theo dõi trên MEXC, FIGHT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Thể thao trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 85 token Thể thao, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Thể thao phổ biến bao gồm CHZ, SCOR, FLOW. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Thể thao là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Thể thao là khoảng $447.59M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Thể thao, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.