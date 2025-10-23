Dante Games (DANTE) là gì

Dante Games là một hệ sinh thái game được hỗ trợ bởi AI, định hình lại tương lai của GameFi. Lớp AI tiên tiến của chúng tôi mang đến các Agent chơi game thông minh, giải đấu esports linh hoạt và tích hợp blockchain liền mạch. Chúng tôi kết hợp game chất lượng AAA với các công cụ AI thế hệ mới, trao quyền cho cả người chơi và nhà phát triển – cùng kiến tạo một vũ trụ các thế giới kết nối, không ngừng phát triển, nơi kỹ năng, chiến lược và cộng đồng tạo ra phần thưởng thực sự. Đây chính là #GameFiReborn – một làn sóng mới nơi AI gặp gỡ game, mở ra trải nghiệm vui bất tận, cạnh tranh đỉnh cao và giá trị bền vững.

Tokenomics của Dante Games (DANTE)

Hiểu rõ tokenomics của Dante Games (DANTE) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token DANTE ngay!

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Dante Games Hôm nay giá của Dante Games (DANTE) là bao nhiêu? Giá DANTE theo thời gian thực bằng USD là 0.01946 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của DANTE sang USD là bao nhiêu? $ 0.01946 . Truy cập Giá hiện tại của DANTE sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của Dante Games là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của DANTE là -- USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của DANTE là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của DANTE là -- USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DANTE là bao nhiêu? DANTE đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của DANTE là bao nhiêu? DANTE từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của DANTE là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của DANTE là $ 64.81K USD . DANTE có tăng giá trong năm nay không? DANTE có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá DANTE để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành Dante Games (DANTE)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-23 01:13:05 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ" 10-22 21:14:27 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử 10-22 12:58:37 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ 10-21 22:34:24 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút 10-21 15:53:36 Xu hướng ngành tiền mã hóa Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD 10-20 18:31:42 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

