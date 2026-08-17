Wrapped Zano ราคา (WZANO)
ราคาปัจจุบัน Wrapped Zano (WZANO) วันนี้ $ 8.27, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WZANO เป็น USD คือ $ 8.27 ต่อ WZANO.
Wrapped Zano มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 319,804 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 38.67K WZANO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WZANO เทรดระหว่าง $ 7.97 (ต่ำ) กับ $ 8.79 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 14.8 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 5.27
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WZANO เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.82K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Zano คือ $ 319.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.82K อุปทานหมุนเวียนของ WZANO คือ 38.67K โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.27M
-0.00%
-3.71%
-4.15%
-4.15%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Zano เป็น USD เท่ากับ $ -0.3186555532368551
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Zano เป็น USD เท่ากับ $ -1.3012390150
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Zano เป็น USD เท่ากับ $ -1.0306479230
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Zano เป็น USD เท่ากับ $ +0.00049558924582
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.3186555532368551
|-3.71%
|30 วัน
|$ -1.3012390150
|-15.73%
|60 วัน
|$ -1.0306479230
|-12.46%
|90 วัน
|$ +0.00049558924582
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Zano อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Wrapped Zano คือเท่าไร?
Wrapped Zano มีราคาอยู่ที่ ฿267.0832298529286000 โดยเปลี่ยนแปลง -3.71% ในวันนี้
ชุมชนของ WZANO เติบโตเร็วแค่ไหน?
ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Wrapped Zano อย่างไร?
ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายของ WZANO ในวันนี้เป็นเท่าไร?
มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี
WZANO เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿477.972406508264000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿170.1969312363886000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต
มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?
มีโทเค็นจำนวน 38671.894271384546 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว
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