ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน DeFiance Media วันนี้ คือ 0.00439495 USD มูลค่าตลาด DFTV เท่ากับ 43,949 USD ติดตามการอัปเดตราคา DFTV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DeFiance Media วันนี้ คือ 0.00439495 USD มูลค่าตลาด DFTV เท่ากับ 43,949 USD ติดตามการอัปเดตราคา DFTV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFTV

ข้อมูลราคา DFTV

DFTV คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DFTV

โทเคโนมิกส์ DFTV

การคาดการณ์ราคา DFTV

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

DeFiance Media โลโก้

DeFiance Media ราคา (DFTV)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DFTV เป็น USD

$0.00439495
$0.00439495$0.00439495
-2.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DeFiance Media (DFTV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:03:37 (UTC+8)

ราคา DeFiance Media วันนี้

ราคาปัจจุบัน DeFiance Media (DFTV) วันนี้ $ 0.00439495, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DFTV เป็น USD คือ $ 0.00439495 ต่อ DFTV.

DeFiance Media มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 43,949 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00M DFTV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DFTV เทรดระหว่าง $ 0.00439446 (ต่ำ) กับ $ 0.00439529 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.085642 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00429192

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DFTV เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 16.91.

DeFiance Media (DFTV) ข้อมูลการตลาด

$ 43.95K
$ 43.95K$ 43.95K

$ 16.91
$ 16.91$ 16.91

$ 43.95K
$ 43.95K$ 43.95K

10.00M
10.00M 10.00M

9,999,933.342481
9,999,933.342481 9,999,933.342481

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DeFiance Media คือ $ 43.95K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 16.91 อุปทานหมุนเวียนของ DFTV คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 9999933.342481 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 43.95K

ประวัติราคา DeFiance Media USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00439446
$ 0.00439446$ 0.00439446
ต่ำสุด 24h
$ 0.00439529
$ 0.00439529$ 0.00439529
สูงสุด 24h

$ 0.00439446
$ 0.00439446$ 0.00439446

$ 0.00439529
$ 0.00439529$ 0.00439529

$ 0.085642
$ 0.085642$ 0.085642

$ 0.00429192
$ 0.00429192$ 0.00429192

--

+0.01%

-5.13%

-5.13%

ประวัติราคา DeFiance Media (DFTV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DeFiance Media เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFiance Media เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002370978
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFiance Media เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001209648
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFiance Media เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ -0.0002370978-5.39%
60 วัน$ -0.0001209648-2.75%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา DeFiance Media

การคาดการณ์ราคา DeFiance Media (DFTV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DFTV ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DeFiance Media (DFTV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DeFiance Media อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DeFiance Media จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DFTV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DeFiance Media

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

DeFiance Media (DFTV) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ DeFiance Media

ราคาปัจจุบันของ DeFiance Media คือเท่าไร?

DeFiance Media มีราคาอยู่ที่ ฿0.1419410753670205520000 โดยเปลี่ยนแปลง 0.00% ในวันนี้

ชุมชนของ DFTV เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ DeFiance Media อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Media,Solana Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ DFTV ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

DFTV เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿2.76592852628184032000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.1386135769893224832000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 9999933.342481 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DeFiance Media

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:03:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DeFiance Media (DFTV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DeFiance Media

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.028400
$0.028400$0.028400

+71.09%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06584
$0.06584$0.06584

-7.50%

utility token

utility token

UTILITY

$0.002008
$0.002008$0.002008

-17.19%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00783
$0.00783$0.00783

-10.82%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01638
$0.01638$0.01638

+133.66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.5600
$1.5600$1.5600

+105.26%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002174
$0.0002174$0.0002174

+43.97%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.028400
$0.028400$0.028400

+71.09%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01460
$0.01460$0.01460

+32.72%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?