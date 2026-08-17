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ราคาปัจจุบัน Hipo Staked GRAM วันนี้ คือ 1.51 USD มูลค่าตลาด HGRAM เท่ากับ 10,613,619 USD ติดตามการอัปเดตราคา HGRAM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hipo Staked GRAM วันนี้ คือ 1.51 USD มูลค่าตลาด HGRAM เท่ากับ 10,613,619 USD ติดตามการอัปเดตราคา HGRAM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Hipo Staked GRAM ราคา (HGRAM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HGRAM เป็น USD

$1.51
$1.51$1.51
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hipo Staked GRAM (HGRAM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:44:00 (UTC+8)

ราคา Hipo Staked GRAM วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hipo Staked GRAM (HGRAM) วันนี้ $ 1.51, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HGRAM เป็น USD คือ $ 1.51 ต่อ HGRAM.

Hipo Staked GRAM มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 10,613,619 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.03M HGRAM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HGRAM เทรดระหว่าง $ 1.44 (ต่ำ) กับ $ 1.55 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 8.35 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.63713

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HGRAM เคลื่อนไหว -0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 16.57.

Hipo Staked GRAM (HGRAM) ข้อมูลการตลาด

$ 10.61M
$ 10.61M$ 10.61M

$ 16.57
$ 16.57$ 16.57

$ 10.99M
$ 10.99M$ 10.99M

7.03M
7.03M 7.03M

7,283,576.568233973
7,283,576.568233973 7,283,576.568233973

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hipo Staked GRAM คือ $ 10.61M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 16.57 อุปทานหมุนเวียนของ HGRAM คือ 7.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 7283576.568233973 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.99M

ประวัติราคา Hipo Staked GRAM USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.44
$ 1.44$ 1.44
ต่ำสุด 24h
$ 1.55
$ 1.55$ 1.55
สูงสุด 24h

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 8.35
$ 8.35$ 8.35

$ 0.63713
$ 0.63713$ 0.63713

-0.11%

+3.17%

+0.73%

+0.73%

ประวัติราคา Hipo Staked GRAM (HGRAM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hipo Staked GRAM เป็น USD เท่ากับ $ +0.04637921
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hipo Staked GRAM เป็น USD เท่ากับ $ -0.1759290430
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hipo Staked GRAM เป็น USD เท่ากับ $ -0.2785184430
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hipo Staked GRAM เป็น USD เท่ากับ $ +0.0009960654240118

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.04637921+3.17%
30 วัน$ -0.1759290430-11.65%
60 วัน$ -0.2785184430-18.44%
90 วัน$ +0.0009960654240118+0.00%

การคาดการณ์ราคา Hipo Staked GRAM

การคาดการณ์ราคา Hipo Staked GRAM (HGRAM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HGRAM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hipo Staked GRAM (HGRAM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hipo Staked GRAM อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hipo Staked GRAM จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HGRAM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hipo Staked GRAM

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เกี่ยวกับ Hipo Staked GRAM

ราคาปัจจุบันของ Hipo Staked GRAM คือเท่าไร?

Hipo Staked GRAM เทรดอยู่ที่ ฿48.7690327373474000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 3.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ HGRAM คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿342792008.26008766506000 HGRAM อยู่ในอันดับ #-- ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Hipo Staked GRAM มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ HGRAM มีเท่าไร?

มีโทเคน 7033484.458233973 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Hipo Staked GRAM เคลื่อนไหวระหว่าง ฿46.5082166501856000 และ ฿50.0609276442970000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Hipo Staked GRAM เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿269.6830618257290000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ HGRAM คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Liquid Staking Tokens,TON Ecosystem,Liquid Staking และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

HGRAM มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hipo Staked GRAM

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:44:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hipo Staked GRAM (HGRAM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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