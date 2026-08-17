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ราคาปัจจุบัน SK Hynix xStock วันนี้ คือ 167.59 USD มูลค่าตลาด SKHYX เท่ากับ 7,844,715 USD ติดตามการอัปเดตราคา SKHYX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SK Hynix xStock วันนี้ คือ 167.59 USD มูลค่าตลาด SKHYX เท่ากับ 7,844,715 USD ติดตามการอัปเดตราคา SKHYX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SK Hynix xStock ราคา (SKHYX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SKHYX เป็น USD

$170.41
$170.41$170.41
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SK Hynix xStock (SKHYX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:06:40 (UTC+8)

ราคา SK Hynix xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน SK Hynix xStock (SKHYX) วันนี้ $ 167.59, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SKHYX เป็น USD คือ $ 167.59 ต่อ SKHYX.

SK Hynix xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 7,844,715 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 46.81K SKHYX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SKHYX เทรดระหว่าง $ 166.69 (ต่ำ) กับ $ 168.5 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 193.97 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 114.86

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SKHYX เคลื่อนไหว -0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +19.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 22.50K.

SK Hynix xStock (SKHYX) ข้อมูลการตลาด

$ 7.84M
$ 7.84M$ 7.84M

$ 22.50K
$ 22.50K$ 22.50K

$ 58.35M
$ 58.35M$ 58.35M

46.81K
46.81K 46.81K

348,168.3020736
348,168.3020736 348,168.3020736

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SK Hynix xStock คือ $ 7.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 22.50K อุปทานหมุนเวียนของ SKHYX คือ 46.81K โดยมีอุปทานรวมที่ 348168.3020736 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 58.35M

ประวัติราคา SK Hynix xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 166.69
$ 166.69$ 166.69
ต่ำสุด 24h
$ 168.5
$ 168.5$ 168.5
สูงสุด 24h

$ 166.69
$ 166.69$ 166.69

$ 168.5
$ 168.5$ 168.5

$ 193.97
$ 193.97$ 193.97

$ 114.86
$ 114.86$ 114.86

-0.33%

-0.00%

+19.64%

+19.64%

ประวัติราคา SK Hynix xStock (SKHYX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SK Hynix xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.011294737983405412
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SK Hynix xStock เป็น USD เท่ากับ $ +14.6310762520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SK Hynix xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SK Hynix xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.00452937218063

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.011294737983405412-0.00%
30 วัน$ +14.6310762520+8.73%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.00452937218063-0.00%

การคาดการณ์ราคา SK Hynix xStock

การคาดการณ์ราคา SK Hynix xStock (SKHYX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SKHYX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SK Hynix xStock (SKHYX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SK Hynix xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SK Hynix xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SKHYX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SK Hynix xStock

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เกี่ยวกับ SK Hynix xStock

ราคาปัจจุบันของ SK Hynix xStock คือเท่าไร?

SK Hynix xStock ซื้อขายอยู่ที่ ฿5412.4457769392196000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.00% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

SKHYX เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.00% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก SKHYX กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

SK Hynix xStock มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,Hyperliquid Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,Hyperliquid Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem SKHYX แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ SK Hynix xStock ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿253351002.88228265460000 ส่งผลให้ SKHYX อยู่ในอันดับที่ #1290 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿5383.3795963840236000 ถึง ฿5441.834915056140000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

SKHYX มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

SK Hynix xStock มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ SKHYX อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 46807.70342430294 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SK Hynix xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:06:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SK Hynix xStock (SKHYX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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