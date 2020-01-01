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โทเค็น ระบบนิเวศ Stacks ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Stacks เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.122
-0.16%
-0.57%
-6.70%
$ 222.29M
$ 457.92K
2
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003929
+0.95%
-4.80%
+10.10%
$ 39.24M
$ 251.35M
3
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.14661
-0.10%
-0.06%
-13.97%
$ 21.39M
$ 590.16K
4
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.99%
$ 2.13M
$ 222.95
5
$ 0.00177
-0.17%
+2.36%
+1.71%
$ 1.08M
$ 36.18M
6
LEO
LEO
LEO
$ 7.71E-5
-0.05%
+1.20%
-7.45%
$ 732.39K
--
7
Welshcorgicoin
Welshcorgicoin
WELSH
$ 2.745E-5
-0.04%
+0.90%
-9.14%
$ 274.45K
--
8
Flat Earth
Flat Earth
FLAT
$ 0.00035319
0.00%
--
0.00%
$ 266.57K
$ 2.72
9
Skullcoin
Skullcoin
SKULL
$ 7.28E-6
0.00%
0.00%
-0.14%
$ 145.69K
--
10
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008494
-0.01%
+0.32%
-4.73%
$ 94.98K
$ 75.65M
11
NotaStrategy
NotaStrategy
NASTY
$ 1.035E-5
0.00%
+6.80%
-10.47%
$ 50.54K
--
12
Velar
Velar
VELAR
$ 0.00013421
+0.10%
+0.00%
-15.93%
$ 47.54K
$ 248.67
13
SBTC
SBTC
SBTC
$ 63,080.27
-0.14%
-0.05%
-1.59%
--
$ 0.39

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Stacks คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Stacks เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 13 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $287.75M
โทเค็น ระบบนิเวศ Stacks ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Stacks ที่ติดตามบน MEXC นั้น NASTY แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Stacks กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 13 ระบบนิเวศ Stacks ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Stacks ยอดนิยม รวมถึง STX, NOT, ZEST. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Stacks คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Stacks ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $287.75M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Stacks นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง