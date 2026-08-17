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ราคาปัจจุบัน Mento British Pound วันนี้ คือ 1.35 USD มูลค่าตลาด GBPM เท่ากับ 390,293 USD ติดตามการอัปเดตราคา GBPM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento British Pound วันนี้ คือ 1.35 USD มูลค่าตลาด GBPM เท่ากับ 390,293 USD ติดตามการอัปเดตราคา GBPM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento British Pound ราคา (GBPM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GBPM เป็น USD

$1.35
$1.35$1.35
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento British Pound (GBPM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:20:02 (UTC+8)

ราคา Mento British Pound วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento British Pound (GBPM) วันนี้ $ 1.35, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GBPM เป็น USD คือ $ 1.35 ต่อ GBPM.

Mento British Pound มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 390,293 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 288.68K GBPM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GBPM เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.63 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.628602

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GBPM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.39% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.32.

Mento British Pound (GBPM) ข้อมูลการตลาด

$ 390.29K
$ 390.29K$ 390.29K

$ 9.32
$ 9.32$ 9.32

$ 390.29K
$ 390.29K$ 390.29K

288.68K
288.68K 288.68K

288,679.9100171443
288,679.9100171443 288,679.9100171443

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento British Pound คือ $ 390.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.32 อุปทานหมุนเวียนของ GBPM คือ 288.68K โดยมีอุปทานรวมที่ 288679.9100171443 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 390.29K

ประวัติราคา Mento British Pound USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 0.628602
$ 0.628602$ 0.628602

--

--

+0.39%

+0.39%

ประวัติราคา Mento British Pound (GBPM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento British Pound เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento British Pound เป็น USD เท่ากับ $ +0.0041783850
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento British Pound เป็น USD เท่ากับ $ +0.0205460550
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento British Pound เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0041783850+0.31%
60 วัน$ +0.0205460550+1.52%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mento British Pound

การคาดการณ์ราคา Mento British Pound (GBPM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GBPM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento British Pound (GBPM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento British Pound อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento British Pound จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GBPM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento British Pound

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Mento British Pound (GBPM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Celo EcosystemGBP StablecoinStablecoins

เกี่ยวกับ Mento British Pound

ราคาปัจจุบันของ Mento British Pound คือเท่าไร?

Mento British Pound มีราคาอยู่ที่ ฿43.5979614667410000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้

ชุมชนของ GBPM เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Mento British Pound อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Stablecoins,GBP Stablecoin,Celo Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ GBPM ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

GBPM เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿52.6405016228058000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿20.30056723993801932000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 288679.9100171443 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento British Pound

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:20:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento British Pound (GBPM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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