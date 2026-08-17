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ราคาปัจจุบัน Mento Swiss Franc วันนี้ คือ 1.22 USD มูลค่าตลาด CHFM เท่ากับ 86,231 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHFM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento Swiss Franc วันนี้ คือ 1.22 USD มูลค่าตลาด CHFM เท่ากับ 86,231 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHFM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento Swiss Franc ราคา (CHFM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CHFM เป็น USD

$1.22
$1.22$1.22
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento Swiss Franc (CHFM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:22:17 (UTC+8)

ราคา Mento Swiss Franc วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento Swiss Franc (CHFM) วันนี้ $ 1.22, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHFM เป็น USD คือ $ 1.22 ต่อ CHFM.

Mento Swiss Franc มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 86,231 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 70.88K CHFM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHFM เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.38 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.587826

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHFM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 707.67.

Mento Swiss Franc (CHFM) ข้อมูลการตลาด

$ 86.23K
$ 86.23K$ 86.23K

$ 707.67
$ 707.67$ 707.67

$ 86.23K
$ 86.23K$ 86.23K

70.88K
70.88K 70.88K

70,881.36562772421
70,881.36562772421 70,881.36562772421

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento Swiss Franc คือ $ 86.23K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 707.67 อุปทานหมุนเวียนของ CHFM คือ 70.88K โดยมีอุปทานรวมที่ 70881.36562772421 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 86.23K

ประวัติราคา Mento Swiss Franc USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 0.587826
$ 0.587826$ 0.587826

--

--

0.00%

0.00%

ประวัติราคา Mento Swiss Franc (CHFM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Swiss Franc เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Swiss Franc เป็น USD เท่ากับ $ -0.0210309700
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Swiss Franc เป็น USD เท่ากับ $ -0.0328572840
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Swiss Franc เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0210309700-1.72%
60 วัน$ -0.0328572840-2.69%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mento Swiss Franc

การคาดการณ์ราคา Mento Swiss Franc (CHFM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CHFM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento Swiss Franc (CHFM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento Swiss Franc อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento Swiss Franc จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CHFM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento Swiss Franc

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Mento Swiss Franc (CHFM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Celo EcosystemCHF StablecoinStablecoins

เกี่ยวกับ Mento Swiss Franc

ราคาปัจจุบันของ Mento Swiss Franc คือเท่าไร?

ราคาสดของ Mento Swiss Franc (CHFM) คือ ฿39.3996392514252000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Mento Swiss Franc ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Mento Swiss Franc อยู่ในอันดับที่ #6030 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2784811.71499151346000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CHFM มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CHFM คือ 70881.36562772421 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Mento Swiss Franc เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Mento Swiss Franc เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Mento Swiss Franc ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Mento Swiss Franc เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿44.5668050548908000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿18.98371503492481116000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ CHFM ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Mento Swiss Franc?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoins,Celo Ecosystem,CHF Stablecoin การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento Swiss Franc

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:22:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento Swiss Franc (CHFM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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