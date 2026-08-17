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ราคาปัจจุบัน Mento Japanese Yen วันนี้ คือ 0.00625973 USD มูลค่าตลาด JPYM เท่ากับ 73,363 USD ติดตามการอัปเดตราคา JPYM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento Japanese Yen วันนี้ คือ 0.00625973 USD มูลค่าตลาด JPYM เท่ากับ 73,363 USD ติดตามการอัปเดตราคา JPYM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento Japanese Yen ราคา (JPYM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JPYM เป็น USD

$0.00625973
$0.00625973$0.00625973
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento Japanese Yen (JPYM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:21:03 (UTC+8)

ราคา Mento Japanese Yen วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento Japanese Yen (JPYM) วันนี้ $ 0.00625973, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JPYM เป็น USD คือ $ 0.00625973 ต่อ JPYM.

Mento Japanese Yen มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 73,363 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.72M JPYM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JPYM เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00726235 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00388634

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JPYM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.24.

Mento Japanese Yen (JPYM) ข้อมูลการตลาด

$ 73.36K
$ 73.36K$ 73.36K

$ 3.24
$ 3.24$ 3.24

$ 73.36K
$ 73.36K$ 73.36K

11.72M
11.72M 11.72M

11,721,408.59794673
11,721,408.59794673 11,721,408.59794673

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento Japanese Yen คือ $ 73.36K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.24 อุปทานหมุนเวียนของ JPYM คือ 11.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 11721408.59794673 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 73.36K

ประวัติราคา Mento Japanese Yen USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00726235
$ 0.00726235$ 0.00726235

$ 0.00388634
$ 0.00388634$ 0.00388634

--

--

-0.51%

-0.51%

ประวัติราคา Mento Japanese Yen (JPYM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Japanese Yen เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Japanese Yen เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000962045
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Japanese Yen เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000199485
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Japanese Yen เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0000962045+1.54%
60 วัน$ +0.0000199485+0.32%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mento Japanese Yen

การคาดการณ์ราคา Mento Japanese Yen (JPYM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JPYM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento Japanese Yen (JPYM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento Japanese Yen อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento Japanese Yen จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JPYM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento Japanese Yen

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Mento Japanese Yen (JPYM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Celo EcosystemJPY StablecoinStablecoins

เกี่ยวกับ Mento Japanese Yen

ราคาปัจจุบันของ Mento Japanese Yen คือเท่าไร?

ราคาสดของ Mento Japanese Yen (JPYM) คือ ฿0.2021566424682982518000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Mento Japanese Yen ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Mento Japanese Yen อยู่ในอันดับที่ #6320 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2369242.40524779258000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ JPYM มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ JPYM คือ 11721408.59794673 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Mento Japanese Yen เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Mento Japanese Yen เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Mento Japanese Yen ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Mento Japanese Yen เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿0.2345360410799900010000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.1255085196790031244000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ JPYM ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Mento Japanese Yen?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoins,Celo Ecosystem,JPY Stablecoin การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento Japanese Yen

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:21:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento Japanese Yen (JPYM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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