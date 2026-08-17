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ราคาปัจจุบัน Mento Brazilian Real วันนี้ คือ 0.191351 USD มูลค่าตลาด BRLM เท่ากับ 221,083 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRLM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento Brazilian Real วันนี้ คือ 0.191351 USD มูลค่าตลาด BRLM เท่ากับ 221,083 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRLM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento Brazilian Real ราคา (BRLM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BRLM เป็น USD

$0.19138
$0.19138$0.19138
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento Brazilian Real (BRLM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:19:47 (UTC+8)

ราคา Mento Brazilian Real วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento Brazilian Real (BRLM) วันนี้ $ 0.191351, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BRLM เป็น USD คือ $ 0.191351 ต่อ BRLM.

Mento Brazilian Real มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 221,083 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.16M BRLM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BRLM เทรดระหว่าง $ 0.189379 (ต่ำ) กับ $ 0.1929 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.239898 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.088668

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BRLM เคลื่อนไหว +0.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.34.

Mento Brazilian Real (BRLM) ข้อมูลการตลาด

$ 221.08K
$ 221.08K$ 221.08K

$ 7.34
$ 7.34$ 7.34

$ 221.08K
$ 221.08K$ 221.08K

1.16M
1.16M 1.16M

1,155,187.323323683
1,155,187.323323683 1,155,187.323323683

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento Brazilian Real คือ $ 221.08K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.34 อุปทานหมุนเวียนของ BRLM คือ 1.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 1155187.323323683 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 221.08K

ประวัติราคา Mento Brazilian Real USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.189379
$ 0.189379$ 0.189379
ต่ำสุด 24h
$ 0.1929
$ 0.1929$ 0.1929
สูงสุด 24h

$ 0.189379
$ 0.189379$ 0.189379

$ 0.1929
$ 0.1929$ 0.1929

$ 0.239898
$ 0.239898$ 0.239898

$ 0.088668
$ 0.088668$ 0.088668

+0.25%

-0.03%

-2.15%

-2.15%

ประวัติราคา Mento Brazilian Real (BRLM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ -0.0022841951
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ +0.0014492159
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ -0.00004711746198462

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.03%
30 วัน$ -0.0022841951-1.19%
60 วัน$ +0.0014492159+0.76%
90 วัน$ -0.00004711746198462-0.00%

การคาดการณ์ราคา Mento Brazilian Real

การคาดการณ์ราคา Mento Brazilian Real (BRLM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BRLM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento Brazilian Real (BRLM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento Brazilian Real อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento Brazilian Real จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BRLM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento Brazilian Real

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Mento Brazilian Real (BRLM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Celo EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Mento Brazilian Real

ตอนนี้ Mento Brazilian Real กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿6.17963964786841266000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

BRLM กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Stablecoins,Celo Ecosystem

ตลาด Mento Brazilian Real มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ BRLM?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 1155187.323323683 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Mento Brazilian Real เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿7.74745463699869068000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿2.86351410913554888000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Mento Brazilian Real กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Mento Brazilian Real

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento Brazilian Real

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:19:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento Brazilian Real (BRLM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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