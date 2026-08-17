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ราคาปัจจุบัน Mento Euro วันนี้ คือ 1.2 USD มูลค่าตลาด EURM เท่ากับ 1,770,110 USD ติดตามการอัปเดตราคา EURM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento Euro วันนี้ คือ 1.2 USD มูลค่าตลาด EURM เท่ากับ 1,770,110 USD ติดตามการอัปเดตราคา EURM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento Euro ราคา (EURM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EURM เป็น USD

$1.2
$1.2$1.2
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento Euro (EURM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:20:47 (UTC+8)

ราคา Mento Euro วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento Euro (EURM) วันนี้ $ 1.2, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EURM เป็น USD คือ $ 1.2 ต่อ EURM.

Mento Euro มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,770,110 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.48M EURM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EURM เทรดระหว่าง $ 1.2 (ต่ำ) กับ $ 1.55 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 19.98 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.236339

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EURM เคลื่อนไหว -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.13K.

Mento Euro (EURM) ข้อมูลการตลาด

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 4.13K
$ 4.13K$ 4.13K

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

1.48M
1.48M 1.48M

1,476,540.902510964
1,476,540.902510964 1,476,540.902510964

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento Euro คือ $ 1.77M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.13K อุปทานหมุนเวียนของ EURM คือ 1.48M โดยมีอุปทานรวมที่ 1476540.902510964 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.77M

ประวัติราคา Mento Euro USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
ต่ำสุด 24h
$ 1.55
$ 1.55$ 1.55
สูงสุด 24h

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 19.98
$ 19.98$ 19.98

$ 0.236339
$ 0.236339$ 0.236339

-0.07%

-4.01%

+4.19%

+4.19%

ประวัติราคา Mento Euro (EURM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Euro เป็น USD เท่ากับ $ -0.05020705062035091
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Euro เป็น USD เท่ากับ $ +0.1523997600
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Euro เป็น USD เท่ากับ $ +0.0505381200
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Euro เป็น USD เท่ากับ $ +0.0011793268465641

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.05020705062035091-4.01%
30 วัน$ +0.1523997600+12.70%
60 วัน$ +0.0505381200+4.21%
90 วัน$ +0.0011793268465641+0.00%

การคาดการณ์ราคา Mento Euro

การคาดการณ์ราคา Mento Euro (EURM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EURM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento Euro (EURM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento Euro อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento Euro จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EURM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento Euro

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Mento Euro (EURM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Algorithmic StablecoinCelo EcosystemEUR Stablecoin

เกี่ยวกับ Mento Euro

มูลค่าปัจจุบันของ Mento Euro วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Mento Euro เทรดที่ราคา ฿38.753743525992000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -4.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ EURM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Mento Euro มีสภาพคล่องอย่างไร?

Mento Euro มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ EURM เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿38.753743525992000 ถึง ฿50.0569187210730000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ EURM ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Mento Euro อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Stablecoins,EUR Stablecoin,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ EURM อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento Euro

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:20:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento Euro (EURM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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