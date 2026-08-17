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ราคาปัจจุบัน Mento Kenyan Shilling วันนี้ คือ 0.00773876 USD มูลค่าตลาด KESM เท่ากับ 164,766 USD ติดตามการอัปเดตราคา KESM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento Kenyan Shilling วันนี้ คือ 0.00773876 USD มูลค่าตลาด KESM เท่ากับ 164,766 USD ติดตามการอัปเดตราคา KESM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento Kenyan Shilling ราคา (KESM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KESM เป็น USD

$0.00774048
$0.00774048$0.00774048
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento Kenyan Shilling (KESM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:21:18 (UTC+8)

ราคา Mento Kenyan Shilling วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento Kenyan Shilling (KESM) วันนี้ $ 0.00773876, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KESM เป็น USD คือ $ 0.00773876 ต่อ KESM.

Mento Kenyan Shilling มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 164,766 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 21.29M KESM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KESM เทรดระหว่าง $ 0.0077362 (ต่ำ) กับ $ 0.00774224 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00874692 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0036511

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KESM เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.90.

Mento Kenyan Shilling (KESM) ข้อมูลการตลาด

$ 164.77K
$ 164.77K$ 164.77K

$ 4.90
$ 4.90$ 4.90

$ 164.77K
$ 164.77K$ 164.77K

21.29M
21.29M 21.29M

21,290,976.72519865
21,290,976.72519865 21,290,976.72519865

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento Kenyan Shilling คือ $ 164.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.90 อุปทานหมุนเวียนของ KESM คือ 21.29M โดยมีอุปทานรวมที่ 21290976.72519865 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 164.77K

ประวัติราคา Mento Kenyan Shilling USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0077362
$ 0.0077362$ 0.0077362
ต่ำสุด 24h
$ 0.00774224
$ 0.00774224$ 0.00774224
สูงสุด 24h

$ 0.0077362
$ 0.0077362$ 0.0077362

$ 0.00774224
$ 0.00774224$ 0.00774224

$ 0.00874692
$ 0.00874692$ 0.00874692

$ 0.0036511
$ 0.0036511$ 0.0036511

-0.00%

+0.02%

-0.04%

-0.04%

ประวัติราคา Mento Kenyan Shilling (KESM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Kenyan Shilling เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Kenyan Shilling เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000820455
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Kenyan Shilling เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000519394
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Kenyan Shilling เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000065346794599

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.02%
30 วัน$ +0.0000820455+1.06%
60 วัน$ +0.0000519394+0.67%
90 วัน$ -0.000000065346794599-0.00%

การคาดการณ์ราคา Mento Kenyan Shilling

การคาดการณ์ราคา Mento Kenyan Shilling (KESM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KESM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento Kenyan Shilling (KESM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento Kenyan Shilling อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento Kenyan Shilling จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KESM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento Kenyan Shilling

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Mento Kenyan Shilling (KESM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Celo EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Mento Kenyan Shilling

ราคาปัจจุบันของ Mento Kenyan Shilling คือเท่าไร?

Mento Kenyan Shilling เทรดอยู่ที่ ฿0.2499216002076715416000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ KESM คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿5321082.75483633156000 KESM อยู่ในอันดับ #5007 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Mento Kenyan Shilling มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ KESM มีเท่าไร?

มีโทเคน 21290976.72519865 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Mento Kenyan Shilling เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.249838925554816092000 และ ฿0.2500339860638969184000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Mento Kenyan Shilling เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.2824799119353082872000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ KESM คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Stablecoins,Celo Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

KESM มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento Kenyan Shilling

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:21:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento Kenyan Shilling (KESM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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