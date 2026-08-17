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ราคาปัจจุบัน Mento Philippine Peso วันนี้ คือ 0.01631968 USD มูลค่าตลาด PHPM เท่ากับ 26,094 USD ติดตามการอัปเดตราคา PHPM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento Philippine Peso วันนี้ คือ 0.01631968 USD มูลค่าตลาด PHPM เท่ากับ 26,094 USD ติดตามการอัปเดตราคา PHPM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento Philippine Peso ราคา (PHPM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PHPM เป็น USD

$0.01631968
$0.01631968$0.01631968
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento Philippine Peso (PHPM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:21:48 (UTC+8)

ราคา Mento Philippine Peso วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento Philippine Peso (PHPM) วันนี้ $ 0.01631968, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PHPM เป็น USD คือ $ 0.01631968 ต่อ PHPM.

Mento Philippine Peso มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 26,094 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.60M PHPM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PHPM เทรดระหว่าง $ 0.01631779 (ต่ำ) กับ $ 0.01631982 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02810175 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00810846

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PHPM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.37.

Mento Philippine Peso (PHPM) ข้อมูลการตลาด

$ 26.09K
$ 26.09K$ 26.09K

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 26.09K
$ 26.09K$ 26.09K

1.60M
1.60M 1.60M

1,598,930.638809566
1,598,930.638809566 1,598,930.638809566

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento Philippine Peso คือ $ 26.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.37 อุปทานหมุนเวียนของ PHPM คือ 1.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 1598930.638809566 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 26.09K

ประวัติราคา Mento Philippine Peso USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01631779
$ 0.01631779$ 0.01631779
ต่ำสุด 24h
$ 0.01631982
$ 0.01631982$ 0.01631982
สูงสุด 24h

$ 0.01631779
$ 0.01631779$ 0.01631779

$ 0.01631982
$ 0.01631982$ 0.01631982

$ 0.02810175
$ 0.02810175$ 0.02810175

$ 0.00810846
$ 0.00810846$ 0.00810846

--

+0.01%

-0.74%

-0.74%

ประวัติราคา Mento Philippine Peso (PHPM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Philippine Peso เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Philippine Peso เป็น USD เท่ากับ $ +0.0104234318
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Philippine Peso เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002366973
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Philippine Peso เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ +0.0104234318+63.87%
60 วัน$ -0.0002366973-1.45%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mento Philippine Peso

การคาดการณ์ราคา Mento Philippine Peso (PHPM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PHPM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento Philippine Peso (PHPM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento Philippine Peso อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento Philippine Peso จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PHPM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento Philippine Peso

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Mento Philippine Peso (PHPM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Algorithmic StablecoinCelo EcosystemCrypto-backed Stablecoin

เกี่ยวกับ Mento Philippine Peso

ราคาปัจจุบันของ Mento Philippine Peso คือเท่าไร?

ราคาสดของ Mento Philippine Peso (PHPM) คือ ฿0.5270405776218842688000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Mento Philippine Peso ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Mento Philippine Peso อยู่ในอันดับที่ #8236 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿842700.15297269604000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ PHPM มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ PHPM คือ 1598930.638809566 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Mento Philippine Peso เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Mento Philippine Peso เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.5269795404758308314000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.5270450988919623012000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Mento Philippine Peso ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Mento Philippine Peso เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿0.9075400101096214050000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.2618609826923042436000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ PHPM ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Mento Philippine Peso?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoins,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento Philippine Peso

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:21:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento Philippine Peso (PHPM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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