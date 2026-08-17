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ราคาปัจจุบัน Mento Colombian Peso วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด COPM เท่ากับ 21,675 USD ติดตามการอัปเดตราคา COPM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento Colombian Peso วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด COPM เท่ากับ 21,675 USD ติดตามการอัปเดตราคา COPM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento Colombian Peso ราคา (COPM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 COPM เป็น USD

$0.00031878
$0.00031878$0.00031878
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento Colombian Peso (COPM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:20:32 (UTC+8)

ราคา Mento Colombian Peso วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento Colombian Peso (COPM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COPM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ COPM.

Mento Colombian Peso มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 21,675 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 67.99M COPM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COPM เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COPM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.93.

Mento Colombian Peso (COPM) ข้อมูลการตลาด

$ 21.68K
$ 21.68K$ 21.68K

$ 9.93
$ 9.93$ 9.93

$ 21.68K
$ 21.68K$ 21.68K

67.99M
67.99M 67.99M

67,994,219.89493266
67,994,219.89493266 67,994,219.89493266

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento Colombian Peso คือ $ 21.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.93 อุปทานหมุนเวียนของ COPM คือ 67.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 67994219.89493266 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.68K

ประวัติราคา Mento Colombian Peso USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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--

+0.01%

+2.11%

+2.11%

ประวัติราคา Mento Colombian Peso (COPM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Colombian Peso เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Colombian Peso เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Colombian Peso เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Colombian Peso เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ 0+4.11%
60 วัน$ 0+10.32%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mento Colombian Peso

การคาดการณ์ราคา Mento Colombian Peso (COPM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ COPM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento Colombian Peso (COPM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento Colombian Peso อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento Colombian Peso จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา COPM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento Colombian Peso

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Mento Colombian Peso (COPM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Algorithmic StablecoinCelo EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Mento Colombian Peso

ราคาปัจจุบันของ Mento Colombian Peso (COPM) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.01% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น COPM จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ COPM คือ 67994219.89493266 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Mento Colombian Peso กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ COPM ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Mento Colombian Peso วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿699989.49243823050000 ทำให้ Mento Colombian Peso อยู่ในอันดับที่ #8625 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ COPM ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Mento Colombian Peso?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Stablecoins,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento Colombian Peso

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:20:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento Colombian Peso (COPM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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