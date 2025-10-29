BEAST SELLER ราคา (BEAST)
-1.99%
-4.26%
-15.36%
-15.36%
ราคาเรียลไทม์ BEAST SELLER (BEAST) คือ $0.00846382 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBEAST ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00838053 และราคาสูงสุด $ 0.00884238 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BEAST คือ $ 0.101404 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00357844
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BEAST มีการเปลี่ยนแปลง -1.99% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.26% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.36% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BEAST SELLER คือ $ 588.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BEAST คือ 69.42M โดยมีอุปทานรวมที่ 69420000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 588.52K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BEAST SELLER เป็น USD เท่ากับ $ -0.000377179527788492
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BEAST SELLER เป็น USD เท่ากับ $ -0.0026563859
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BEAST SELLER เป็น USD เท่ากับ $ -0.0067933116
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BEAST SELLER เป็น USD เท่ากับ $ +0.004451088979654418
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000377179527788492
|-4.26%
|30 วัน
|$ -0.0026563859
|-31.38%
|60 วัน
|$ -0.0067933116
|-80.26%
|90 วัน
|$ +0.004451088979654418
|+110.92%
It's a meme coin from Matt Furie universe
Who is Beast Seller?
The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.
