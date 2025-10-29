ราคาปัจจุบัน Alliewai by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AWAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AWAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Alliewai by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AWAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AWAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Alliewai by Virtuals ราคา (AWAI)

ราคาปัจจุบัน 1 AWAI เป็น USD

$0.00026167
$0.00026167$0.00026167
+5.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Alliewai by Virtuals (AWAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:25:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Alliewai by Virtuals (AWAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199519
$ 0.00199519$ 0.00199519

$ 0
$ 0$ 0

+1.39%

+5.14%

+39.93%

+39.93%

ราคาเรียลไทม์ Alliewai by Virtuals (AWAI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAWAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AWAI คือ $ 0.00199519 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AWAI มีการเปลี่ยนแปลง +1.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +39.93% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Alliewai by Virtuals (AWAI) ข้อมูลการตลาด

$ 263.78K
$ 263.78K$ 263.78K

--
----

$ 263.78K
$ 263.78K$ 263.78K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alliewai by Virtuals คือ $ 263.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AWAI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 263.78K

ประวัติราคา Alliewai by Virtuals (AWAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Alliewai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alliewai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alliewai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alliewai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.14%
30 วัน$ 0-29.02%
60 วัน$ 0-63.71%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Alliewai by Virtuals (AWAI)

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Alliewai by Virtuals (AWAI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Alliewai by Virtuals (USD)

Alliewai by Virtuals (AWAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Alliewai by Virtuals (AWAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Alliewai by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Alliewai by Virtuals ตอนนี้!

AWAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Alliewai by Virtuals (AWAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Alliewai by Virtuals (AWAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AWAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alliewai by Virtuals (AWAI)

วันนี้ Alliewai by Virtuals (AWAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AWAI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AWAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AWAI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Alliewai by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AWAI คือ $ 263.78K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AWAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AWAI คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AWAI คือเท่าใด?
AWAI ถึงราคา ATH ที่ 0.00199519 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AWAI คือเท่าไร?
AWAI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ AWAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AWAI คือ -- USD
ปีนี้ AWAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
AWAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AWAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:25:30 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

