Loading...

Kopirajte strategije strokovnjakov in povečajte svoje dobičke!

Uspešno trgovano
2,000,000+
Skupno število uporabnikov trgovanja s kopiranjem
50,000+
Skupni znesek trgovanja s kopiranjem
$1,000,000,000+
Postanite trgovec
Vadnica za kopiranje trgovanja
Najboljši trgovciVsi trgovci
Dnevni izbori

Na splošno
Top trgovci po skupnem razvrščanju

Več
Ni podatkov

Najvišji ROI
Top trgovci po ROI v zadnjih 7 dneh

Več
Ni podatkov

Najvišji PNL
Trgovci z najvišjim PNL

Več
Ni podatkov

Večina sledilcev
Trgovci z največ sledilci

Več
Ni podatkov

Trgovanje brez napora s kopiranim trgovanjem v enem kliku

O trgovanju s kopiranjem
Izberi trgovca
Izberite najboljše trgovce na podlagi skupne uvrstitve, ROI in drugih meril.
Nastavi parametre za kopiranje trgovanja
Nastavite parametre, povezane s kopiranjem trgovanja in obvladovanjem tveganj, kot so način kopiranja trgovanja, kritje in metoda oddaje naročil pri sledenju za odprtje pozicije.
Sledi do Odpri/Zapri
Ko so parametri za kopiraj trgovanje nastavljeni, bo sistem v realnem času spremljal trgovčeve odprte in zaprte signale ter samodejno odpiral in zapiral pozicije za vas.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Kopiranje trgovanja MEXC – poenostavitev vašega trgovanja
Sledite elitnim trgovcem, upoštevajte tržne trende in samozavestno povečajte svoja sredstva!
Dnevni izbori
Na splošno
Ni podatkov

Pogosta vprašanja (FAQ)