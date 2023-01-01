Nastavite parametre, povezane s kopiranjem trgovanja in obvladovanjem tveganj, kot so način kopiranja trgovanja, kritje in metoda oddaje naročil pri sledenju za odprtje pozicije.

Sledi do Odpri/Zapri

Ko so parametri za kopiraj trgovanje nastavljeni, bo sistem v realnem času spremljal trgovčeve odprte in zaprte signale ter samodejno odpiral in zapiral pozicije za vas.