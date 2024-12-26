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Цена Whales Market (WHALES)

USD

График цены Whales Market (WHALES) в реальном времени

$0.240451
$0.240451$0.240451
+10.90%(1D)

Цена Whales Market (WHALES) сегодня

Текущая цена Whales Market (WHALES) сегодня составляет 0.240451 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.26M USD. Цена WHALES к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Whales Market:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 970.12K USD
- Изменение цены Whales Market в течение дня составляет +10.92%
- Оборотное предложение составляет 26.03M USD

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Ценовые показатели Whales Market (WHALES) - USD

За сегодня изменение цены Whales Market на USD составило $ +0.02366698.
За последние 30 дней изменение цены Whales Market на USD составило $ +0.0835072857.
За последние 60 дней изменение цены Whales Market на USD составило $ +0.2752482030.
За последние 90 дней изменение цены Whales Market на USD составило $ +0.12775446089647752.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.02366698+10.92%
30 дней$ +0.0835072857+34.73%
60 дней$ +0.2752482030+114.47%
90 дней$ +0.12775446089647752+113.36%

Анализ цен Whales Market (WHALES)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Whales Market: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.212098
$ 0.212098$ 0.212098

$ 0.256582
$ 0.256582$ 0.256582

$ 4.41
$ 4.41$ 4.41

+0.63%

+10.92%

+21.05%

Рыночная информация Whales Market (WHALES)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M

$ 970.12K
$ 970.12K$ 970.12K

26.03M
26.03M 26.03M

Что такое Whales Market (WHALES)

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Источник Whales Market (WHALES)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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WHALES на местную валюту

1 WHALES к AUD
A$0.3847216
1 WHALES к GBP
0.18995629
1 WHALES к EUR
0.22842845
1 WHALES к USD
$0.240451
1 WHALES к MYR
RM1.07722048
1 WHALES к TRY
8.46868422
1 WHALES к JPY
¥37.80611073
1 WHALES к RUB
23.95853764
1 WHALES к INR
20.53691991
1 WHALES к IDR
Rp3,878.24139253
1 WHALES к PHP
14.10485566
1 WHALES к EGP
￡E.12.20529276
1 WHALES к BRL
R$1.50762777
1 WHALES к CAD
C$0.34624944
1 WHALES к BDT
28.6858043
1 WHALES к NGN
371.63866109
1 WHALES к UAH
10.06527886
1 WHALES к VES
Bs12.263001
1 WHALES к PKR
Rs66.82854643
1 WHALES к KZT
124.39251583
1 WHALES к THB
฿8.20899714
1 WHALES к TWD
NT$7.85553417
1 WHALES к CHF
Fr0.21159688
1 WHALES к HKD
HK$1.86589976
1 WHALES к MAD
.د.م2.41893706