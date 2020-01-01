Токеномика Whales Market (WHALES)

Токеномика Whales Market (WHALES)

Откройте для себя ключевую информацию о Whales Market (WHALES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Whales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

Официальный сайт:
https://whales.market/
Whitepaper:
https://docs.whales.market/overview/about-whales-market

Токеномика и анализ цен Whales Market (WHALES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whales Market (WHALES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 26,03M
$ 26,03M$ 26,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,47M
$ 4,47M$ 4,47M
Исторический максимум:
$ 4,41
$ 4,41$ 4,41
Исторический минимум:
$ 0,02888233
$ 0,02888233$ 0,02888233
Текущая цена:
$ 0,04466824
$ 0,04466824$ 0,04466824

Токеномика Whales Market (WHALES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Whales Market (WHALES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WHALES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WHALES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHALES, изучите текущую цену WHALES!

Прогноз цены WHALES

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.