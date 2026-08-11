Сегодняшняя цена The African Bull

Текущая цена The African Bull (SUNUSI) сегодня составляет $ 0 с изменением 9,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUNUSI на USD составляет $ 0 за SUNUSI.

На данный момент The African Bull занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 67 011, при оборотном предложении 953,92M SUNUSI. В течение последних 24 часов, SUNUSI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SUNUSI изменился на +0,69% за последний час и на -18,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The African Bull (SUNUSI)

Рыночная капитализация $ 67,01K$ 67,01K $ 67,01K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 67,01K$ 67,01K $ 67,01K Оборотное предложение 953,92M 953,92M 953,92M Общее предложение 953 915 781,0 953 915 781,0 953 915 781,0

Текущая рыночная капитализация The African Bull составляет $ 67,01K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SUNUSI составляет 953,92M, а общее предложение – 953915781.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 67,01K.