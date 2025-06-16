Цена Dog Stolen From Tesla (LEMON)
Текущая цена Dog Stolen From Tesla (LEMON) сегодня составляет 0,00033269 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 334,84K USD. Цена LEMON к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dog Stolen From Tesla:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Dog Stolen From Tesla в течение дня составляет -0,79%
- Оборотное предложение составляет 999,93M USD
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За сегодня изменение цены Dog Stolen From Tesla на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dog Stolen From Tesla на USD составило $ -0,0000268697.
За последние 60 дней изменение цены Dog Stolen From Tesla на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dog Stolen From Tesla на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,79%
|30 дней
|$ -0,0000268697
|-8,07%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Dog Stolen From Tesla: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,58%
-0,79%
-16,59%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.
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