Токеномика Dog Stolen From Tesla (LEMON) Откройте для себя ключевую информацию о Dog Stolen From Tesla (LEMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dog Stolen From Tesla (LEMON) The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department. Официальный сайт: https://lemon-dog.vercel.app/ Купить LEMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Dog Stolen From Tesla (LEMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dog Stolen From Tesla (LEMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 254.67K $ 254.67K $ 254.67K Общее предложение: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Оборотное предложение: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 254.67K $ 254.67K $ 254.67K Исторический максимум: $ 0.00376636 $ 0.00376636 $ 0.00376636 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00025349 $ 0.00025349 $ 0.00025349 Узнайте больше о цене Dog Stolen From Tesla (LEMON)

Токеномика Dog Stolen From Tesla (LEMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dog Stolen From Tesla (LEMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEMON, изучите текущую цену LEMON!

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